Рейтинг трезвости регионов: Якутия в золотой середине
По итогам 2018 года Якутия оказалась в золотой середине Национального рейтинга трезвости регионов России. Совместное экспертно-аналитическое исследование четвертый год подряд проводят Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телерадиокомпания
В тройку самых благополучных регионов вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми «пьющими» стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.
Якутия занимает в рейтинге 45 место.
В ходе мониторинга разрозненные статистические показатели антиалкогольной работы 85 субъектов федерации были объединены в единую систему.
За основу были взяты 6 базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем, численность больных алкоголизмом, уровень «пьяной» преступности, объём проданного алкоголя, число правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и дней в году, когда продажа алкоголя полностью запрещена.