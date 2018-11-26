Рейтинг трезвости регионов: Якутия в золотой середине

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-26T10:42:24+03:00

Независимый «Рейтинг трезвости регионов» составляется четвертый год подряд.

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По итогам 2018 года Якутия оказалась в золотой середине Национального рейтинга трезвости регионов России. Совместное экспертно-аналитическое исследование четвертый год подряд проводят Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телерадиокомпания

В тройку самых благополучных регионов вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми «пьющими» стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.

Якутия занимает в рейтинге 45 место.

В ходе мониторинга разрозненные статистические показатели антиалкогольной работы 85 субъектов федерации были объединены в единую систему.

За основу были взяты 6 базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем, численность больных алкоголизмом, уровень «пьяной» преступности, объём проданного алкоголя, число правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и дней в году, когда продажа алкоголя полностью запрещена.