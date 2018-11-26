Первый автозимник на трассе «Вилюй» откроется 25 декабря

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-26T10:02:17+03:00

Дата открытия движения может быть изменена – все зависит от погодных условий

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Автозимник Таас-Юрях – Верхнемарково на федеральной трассе «Вилюй» откроется 25 декабря. Сроки открытия трассы скорректировала погода.

В настоящее время продолжаются работы по обустройству автозимника. Пробивку ведут две колонны тяжёлой спецтехники – со стороны Иркутской области и Якутии. Также проводится работа по обустройству ледовых переправ через водные преграды.

Как сообщает упрдор «Вилюй», дата открытия движения по автозимнику может быть изменена – все будет зависеть от погодных условий.

Автозимник Таас-Юрях – Верхнемарково протяженностью 836 км проходит по территории Иркутской области (Усть-Кутский, Киренский и Катангский районы) и Якутии (Ленский и Мирнинский районы).