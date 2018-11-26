За десять месяцев на дорогах Якутии погибли шестеро детей, еще 150 получили травмы

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-26T08:24:42+03:00

82,7% аварий с участием детей произошли по вине взрослых

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С января по октябрь 2018 года на дорогах Якутии погибли шестеро детей, еще 150 получили травмы различной степени тяжести. 82,7% аварий с участием детей произошли по вине взрослых.

Эта информация была озвучена в рамках круглого стола по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

За этот период зарегистрировано 133 ДТП с участием несовершеннолетних, что составляет 15,4% от общего числа автоаварий на дорогах республики.