За месяц в Якутии пресекли более двухсот хищений электроэнергии
Ущерб от действий недобросовестных потребителей превысил 10,5 млн рублей
Львиная доля самодовольных подключений – на совести граждан.
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В октябре энергетики Якутии выявили 237 фактов несанкционированного подключения к электросетям, похищено 2,1 млн кВт/ч. Ущерб от действий недобросовестных потребителей превысил 10,5 млн рублей.
Львиная доля самодовольных подключений – на совести граждан. В числе нарушителей 37 предприятий, сумма хищений перевалила за 5,8 млн рублей.
По ранее выявленным фактам хищения электроэнергии в досудебном порядке было взыскано свыше 11 млн рублей.