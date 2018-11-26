2018-11-26T08:01:37+03:00
Общество

За месяц в Якутии пресекли более двухсот хищений электроэнергии

Ущерб от действий недобросовестных потребителей превысил 10,5 млн рублей
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Львиная доля самодовольных подключений – на совести граждан.Львиная доля самодовольных подключений – на совести граждан.
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В октябре энергетики Якутии выявили 237 фактов несанкционированного подключения к электросетям, похищено 2,1 млн кВт/ч. Ущерб от действий недобросовестных потребителей превысил 10,5 млн рублей.

Львиная доля самодовольных подключений – на совести граждан. В числе нарушителей 37 предприятий, сумма хищений перевалила за 5,8 млн рублей.

По ранее выявленным фактам хищения электроэнергии в досудебном порядке было взыскано свыше 11 млн рублей.

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