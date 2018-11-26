Под Якутском в легковушку на ходу врезался прицеп, два человека пострадали

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-26T07:50:16+03:00

По результатам медосвидетельствования оба водителя были трезвы.

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Авария произошла 25 ноября на 89 км федеральной трассы «Вилюй».

У прицепа автомашины «ISUZU Big Horn», на котором виновник аварии перевозил снегоход, сломалось крепление. Прицеп выкатился на встречную полосу и протаранил автомашину «Toyota Corolla», где находились 4 человека.

В результате столкновения различные ушибы получили двое пассажиров «Тойоты» - 46-летняя женщина и 15-летний подросток. Им было назначено амбулаторное лечение. Серьезных травм удалось избежать, так как все находившиеся в салоне авто были пристегнуты ремнями безопасности.

Как показали результаты медосвидетельствования, оба водителя были трезвы.