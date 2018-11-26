2018-11-26T06:31:57+03:00
Общество

В Якутии опровергают информацию об очередном прорыве дамбы на реке Ирелях

Экологи обследовали обследовали акваторию устья реки и не нашли никаких признаков аварии
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По результатам последнего мониторинга содержание взвесей в воде не превышает фоновых параметров.По результатам последнего мониторинга содержание взвесей в воде не превышает фоновых параметров.
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Власти Якутии опровергают информацию об очередном прорыве технологической дамбы «АЛРОСА» на реке Ирелях. Информация об аварии в ночь на 23 ноября активно рассылается по социальным сетям.

Как сообщает республиканское МЧС, информация не соответствует действительности.

23 ноября специалисты Мирнинского комитета охраны природы обследовали акваторию устья реки Ирелях в 2 км от дамбы №1. Никаких признаков технологического прорыва выявлено не было.

- Промывочный сезон на Иреляхских россыпях завершён, драги 201 и 202 прииска Ирелях остановлены на ремонт, на котлованах установился лёд. Прорыва дамб, сбросов технологических, сточных и иных вод не было. По результатам последнего мониторинга качества воды реки Ирелях ниже объектов Мирнинского ГОКа содержание взвесей не превышает фоновых параметров, привноса загрязняющих веществ не зафиксировано, – сообщили в компании «АЛРОСА».

Напомним, 19 августа 2018 года произошел прорыв Иреляхской дамбы №7. По факту загрязнения реки Ирелях возбуждено уголовное дело.

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