Якутия в тройке лидеров по объему микрозаймов на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 05:47 2018-11-26T05:52:53+03:00

Количество микрофинансовых организаций, зарегистрированных на Дальнем Востоке, за год сократилось со 157 до 148.

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За девять месяцев 2018 года микрофинансовые организации Дальнего Востока выдали займов на 5,3 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей пришлись на Якутию.

На первом месте Амурская область, где объём займов составил 2,1 млрд рублей. Вторую строчку занимает Якутия, третью - Приморский край (996,6 млн).

В целом, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, общий объем выданных дальневосточникам займов сократился на 4,3%. Большая часть средств была выдана физическим лицам (4,3 млрд рублей). Объём займов «до зарплаты» составил 2,9 млрд рублей против 3,3 млрд рублей за январь-сентябрь 2017 года.

Задолженность дальневосточников перед МФО выросла на 15,8% и составила 3,7 млрд рублей. Больше половины — 2 млрд рублей – задолжали граждане.

Количество микрофинансовых организаций, зарегистрированных на Дальнем Востоке, за год сократилось со 157 до 148.