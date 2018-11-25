Кубок мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-25T05:04:06+03:00

Немного в мире найдется мест, где любят вольную борьбу так же сильно, как в Якутии.

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Кубок мира по вольной борьбе пройдет в России 15-18 марта 2019 года. Местом проведения соревнований может стать Якутск. Соответствующую заявку подала федерация спортивной борьбы России.

Россия примет Кубок мира-2019 по вольной борьбе после восьмилетнего перерыва. В соревнованиях примут участие восемь лучших команд мира: Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Иран, Монголия и Турция.

- Шансы Якутска на победу очень высокие. Уверен, что мы сможем провести эти соревнования на достойном уровне. Такое крупнейшее международное мероприятие, как кубок мира по вольной борьбе, укрепит статус Якутска как спортивного центра мирового уровня. Немного в мире найдется мест, где любят вольную борьбу так же сильно, как в Якутии, и наши болельщики заслужили этот подарок, - написал на своей странице в инстаграм глава республики Айсен Николаев.

По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, окончательное решение о месте проведения соревнований будет принято в ближайшее время.