2018-11-24T16:47:40+03:00
Общество

В Якутске признаны аварийными 628 многоквартирных жилых домов

На переселение из аварийного жилья республика получит около 60 млрд рублей
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Общая площадь ветхого жилья в Якутии – одна из самых больших в России.Общая площадь ветхого жилья в Якутии – одна из самых больших в России.Фото: ЯСИА
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В столице республики 628 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. Список опубликовала городская администрация.

В него вошли 628 домов в Якутске и пригородах – микрорайонах Маган, Кангалассы и Марха, селах Хатассы, Табага, Кильдямцы, Тулагино и Сырдах.

В столице республики больше всего аварийного жилья – на улицах Халтурина (27 домов), Дзержинского (26), Лермонтова (24), Кузьмина (22) и Лонгинова (19). По 17 домов пойдет под снос на Бестужева-Марлинского, Якутской и К.Цеткин.

Из пригородов лидирует Марха (22), в Магане и Кангалассах в список аварийных вошли по семь домов.

Общая площадь ветхого жилья в Якутии – одна из самых больших в России и составляет около 1,3 млн квадратных метров.

Второй этап федеральной программы переселения из аварийного жилья, рассчитанный на пять лет, стартует в 2019 году. Якутия получит на эти цели из федерального бюджета более 60 млрд рублей.

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