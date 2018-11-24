В Якутске признаны аварийными 628 многоквартирных жилых домов
В столице республики 628 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. Список опубликовала городская администрация.
В него вошли 628 домов в Якутске и пригородах – микрорайонах Маган, Кангалассы и Марха, селах Хатассы, Табага, Кильдямцы, Тулагино и Сырдах.
В столице республики больше всего аварийного жилья – на улицах Халтурина (27 домов), Дзержинского (26), Лермонтова (24), Кузьмина (22) и Лонгинова (19). По 17 домов пойдет под снос на Бестужева-Марлинского, Якутской и К.Цеткин.
Из пригородов лидирует Марха (22), в Магане и Кангалассах в список аварийных вошли по семь домов.
Общая площадь ветхого жилья в Якутии – одна из самых больших в России и составляет около 1,3 млн квадратных метров.
Второй этап федеральной программы переселения из аварийного жилья, рассчитанный на пять лет, стартует в 2019 году. Якутия получит на эти цели из федерального бюджета более 60 млрд рублей.
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