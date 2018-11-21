2018-11-21T06:09:15+03:00
Общество

В Якутии появились еще два "трезвых" села

Полностью отказались от продажи алкоголя в селах Даппарай и Кыллах
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С предложением ввести «сухой закон» выступили сами жители.С предложением ввести «сухой закон» выступили сами жители.
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В двух селах Олекминского района ввели «сухой закон». Соответствующий закон приняли депутаты парламента Якутии.

Полностью отказались от розничной продажи алкоголя в селах Даппарай и Кыллах, где на сегодняшний день проживает 1058 человек. С предложением ввести «сухой закон» выступили сами жители.

Сегодня на территории Якутии закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции принят в 182 муниципальных образованиях и сельских поселениях.

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