Педагогам детских садов Якутии поднимут зарплату

СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-21T05:45:02+03:00

Последний раз зарплату педагогам детских садов поднимали в 2017 году – на 8,1%.

Выплаты будут проиндексированы с 1 октября 2018 года

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Зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений республики вырастет на 10%. Соответствующее постановление приняло Правительство Якутии.

Выплаты будут проиндексированы с 1 октября 2018 года.

Последний раз зарплату педагогам детских садов Якутии поднимали 1 октября 2017 года – на 8,1%.

На реализацию проекта в текущем году предусмотрено 128,5 млн рублей из республиканского бюджета.