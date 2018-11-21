Педагогам детских садов Якутии поднимут зарплату
Выплаты будут проиндексированы с 1 октября 2018 года
Последний раз зарплату педагогам детских садов поднимали в 2017 году – на 8,1%.
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Зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений республики вырастет на 10%. Соответствующее постановление приняло Правительство Якутии.
Выплаты будут проиндексированы с 1 октября 2018 года.
Последний раз зарплату педагогам детских садов Якутии поднимали 1 октября 2017 года – на 8,1%.
На реализацию проекта в текущем году предусмотрено 128,5 млн рублей из республиканского бюджета.