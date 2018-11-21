2018-11-21T05:24:42+03:00
Общество

Двум школам Якутска присвоят имена известных земляков

Именными станут Якутская городская национальная гимназия и средняя школа №23
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Якутской городской национальной гимназии будут присвоены имена Антонины Гаврильевны и Николая Константиновича Чиряевых.Якутской городской национальной гимназии будут присвоены имена Антонины Гаврильевны и Николая Константиновича Чиряевых.
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Двум школам столицы республики присвоят имена известных якутян. Об этом стало известно в ходе еженедельной общегородской планерки в окружной администрации Якутска.

Как сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова, именными станут две школы столицы республики и культурный центр села Тулагино.

Якутской городской национальной гимназии будут присвоены имена Антонины Гаврильевны и Николая Константиновича Чиряевых. Они стояли у истоков создания этого учебного заведения и были инициаторами организации сети национальных школ в республике.

Именем легендарного учителя музыки Владимира Ивановича Малышкина, отдавшего работе с детьми более 35 лет, назовут среднюю школу №23.

Центру культуры и досуга «Туhулгэ» села Тулагино будет присвоено имя М.П. Обутовой-Эверстовой.

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