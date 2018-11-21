2018-11-21T04:37:21+03:00
Общество

Пострадавших от паводка в Якутии освободили от уплаты транспортного налога

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В ходе разрушительного паводка весной 2018 года в Якутии пострадали более 5 тысяч человек.В ходе разрушительного паводка весной 2018 года в Якутии пострадали более 5 тысяч человек.Фото: ЯСИА
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Пострадавшие от разрушительного весеннего паводка в Якутии будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2018 год. Соответствующие поправки в республиканский закон «О налоговой политике» принял парламент республики.

Облегчат налоговую нагрузку для жителей муниципальных образований, на территориях которых в 2018 году указами главы Якутии был объявлен режим ЧС республиканского масштаба.

Списки граждан на получение налоговой льготы будут утверждать главы муниципальных образований.

В ходе разрушительного паводка весной 2018 года в Якутии было затоплено порядка 1500 жилых домов в 58 населенных пунктах, пострадали более 5 тысяч человек.

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