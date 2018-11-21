Пострадавших от паводка в Якутии освободили от уплаты транспортного налога
Пострадавшие от разрушительного весеннего паводка в Якутии будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2018 год. Соответствующие поправки в республиканский закон «О налоговой политике» принял парламент республики.
Облегчат налоговую нагрузку для жителей муниципальных образований, на территориях которых в 2018 году указами главы Якутии был объявлен режим ЧС республиканского масштаба.
Списки граждан на получение налоговой льготы будут утверждать главы муниципальных образований.
В ходе разрушительного паводка весной 2018 года в Якутии было затоплено порядка 1500 жилых домов в 58 населенных пунктах, пострадали более 5 тысяч человек.