В Якутске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли двое детей

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-20T16:10:36+03:00

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Вечером 20 ноября поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Якутске. Погибли двое детей.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили, 25/1 поступило на пульт службы «01» в 17:23. Пожарные прибыли на место через пять минут.

В одной из квартир, где и произошло возгорание, были обнаружены тела брата и сестры без признаков жизни.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей. Обстоятельства произошедшего выясняются.