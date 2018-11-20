В Якутске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли двое детей
Следственный комитет начал проверку обстоятельств произошедшего
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Вечером 20 ноября поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Якутске. Погибли двое детей.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили, 25/1 поступило на пульт службы «01» в 17:23. Пожарные прибыли на место через пять минут.
В одной из квартир, где и произошло возгорание, были обнаружены тела брата и сестры без признаков жизни.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей. Обстоятельства произошедшего выясняются.