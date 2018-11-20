2018-11-20T12:30:44+03:00
Экономика

Главный финансовый документ Якутии принят в первом чтении

Дефицит бюджета республики составит 1 млрд 135 млн рублей
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Параметры государственного бюджета Якутии сформированы по 23 государственным программам.Параметры государственного бюджета Якутии сформированы по 23 государственным программам.
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Депутаты парламента республики приняли в первом чтении главный финансовый документ Якутии на 2019 год.

По словам министра финансов Якутии Валерия Жондорова, доходная часть бюджета прогнозируется в объёме 180 млрд 241 млн рублей, расходная - 181 млрд 376 млн рублей. Дефицит бюджета составит 1 млрд 135 млн рублей.

Параметры государственного бюджета республики сформированы по 23 государственным программам.

Объём инвестиционной программы республики на 2019 год определён в размере 7 млрд 657 млн рублей. В числе приоритетов – снос аварийного жилья, создание новых мест в детских садах и школах, строительство социальных объектов, обеспечение жильём молодых семей, сельских жителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На финансирование программы поддержки местных инициатив в государственном бюджете Якутии предусмотрено 500 млн рублей.

Объём государственного долга республики в 2019 году составит 53 млрд 158 млн рублей.

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