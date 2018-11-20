В Якутске устанавливают главную новогоднюю ёлку республики

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-20T10:37:23+03:00

В этом году главная республиканская ёлка будет искусственной.

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На площади Ленина в Якутске началась установка главной новогодней ёлки республики. Она будет самой высокой в Якутии – 19 метров.

В этом году главная республиканская ёлка будет искусственной. Раньше для этих целей использовались живые ветки - молодняк сосен или елей, подлежащий вырубке. От этой традиции решили отказаться.

Одна из причин – экономия бюджетных средств: искусственную ёлку можно использовать несколько раз. Кроме того, устанавливать живые ветки сложнее, размещать на них подсветку и украшения тоже непросто, а через несколько дней они покрываются снегом и инеем.

Зеленую красавицу полностью установят до 25 ноября. Главную ёлку республики украсят 200 снежинок, более пяти тысяч новогодних шаров и двести гирлянд с 36 тысячами лампочек.

Также на площади Ленина установят традиционные горки и ледовые скульптуры.

Зажжение главной новогодней ёлки Якутии состоится 1 декабря в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».