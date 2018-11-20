2018-11-20T10:37:23+03:00
Общество

В Якутске устанавливают главную новогоднюю ёлку республики

Зелёная красавица будет полностью готова к 25 ноября
Поделиться:
В этом году главная республиканская ёлка будет искусственной.В этом году главная республиканская ёлка будет искусственной.
Изменить размер текста:

На площади Ленина в Якутске началась установка главной новогодней ёлки республики. Она будет самой высокой в Якутии – 19 метров.

В этом году главная республиканская ёлка будет искусственной. Раньше для этих целей использовались живые ветки - молодняк сосен или елей, подлежащий вырубке. От этой традиции решили отказаться.

Одна из причин – экономия бюджетных средств: искусственную ёлку можно использовать несколько раз. Кроме того, устанавливать живые ветки сложнее, размещать на них подсветку и украшения тоже непросто, а через несколько дней они покрываются снегом и инеем.

Зеленую красавицу полностью установят до 25 ноября. Главную ёлку республики украсят 200 снежинок, более пяти тысяч новогодних шаров и двести гирлянд с 36 тысячами лампочек.

Также на площади Ленина установят традиционные горки и ледовые скульптуры.

Зажжение главной новогодней ёлки Якутии состоится 1 декабря в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный финансовый документ Якутии принят в первом чтении
Главой минимущества Якутии назначена Евгения Григорьева
Объединить науку и бизнес: в Казахстане внедрят разработанного в Якутии робота-уборщика
На вокальном конкурсе «Новая звезда» Якутию представит регги-исполнитель KIT JAH
В Якутии опрокинулся микроавтобус со школьниками
В Якутии тушат пожар в котельной, которая отапливает 33 жилых дома
Автозимник Хатассы — Павловск откроют 26 ноября
В Якутск прибыли первые участники чемпионата мира по мас-рестлингу
Якутские предприниматели вновь стали жертвами хакерской атаки
Авиакомпания «Якутия» будет выполнять субсидированные рейсы по восьми новым маршрутам
На деньги от продажи джипов мэрии в Якутске организуют социальное такси
Следователи изучают обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Якутии
В 2019 году в Якутске будет выкуплено пять помещений под школы