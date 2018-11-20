На вокальном конкурсе «Новая звезда» Якутию представит регги-исполнитель KIT JAH

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-20T09:18:57+03:00

Победителями «Новой звезды» станут два участника: одного выберет жюри, второго - зрители.

Наблюдать за выступлениями музыканта можно будет с 23 по 30 декабря

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Якутский регги-исполнитель KIT JAH (Киджа) примет участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Наблюдать за выступлениями музыканта можно будет с 23 по 30 декабря на телеканале «Звезда».

После окончания первого тура шоу начнется голосование телезрителей. Полуфиналы и финал конкурса пройдут со 2 по 4 января 2019 года.

Победителями «Новой звезды» станут два участника. 4 января награду получит лучший исполнитель по мнению жюри, а 7 января объявят имя вокалиста, за которого проголосуют зрители.

«Новая звезда» – масштабное музыкальное состязание, в котором участвуют представители всех федеральных округов страны. В жюри – телеведущий Леонид Якубович, певица Зара, актёр театра и кино Олег Масленников-Войтов, теле- и радиоведущий Юрий Николаев и композитор Максим Дунаевский.