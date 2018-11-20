В Якутии опрокинулся микроавтобус со школьниками

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-20T07:20:06+03:00

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В Чурапчинском районе Якутии опрокинулся «УАЗ» с шестью школьниками и двумя учителями. Один ребенок попал в больницу.

ДТП произошло утром 19 ноября на 115 км республиканской автодороги «Бетюн». Водитель УАЗ 220695 не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.

В момент аварии в салоне авто находились двое учителей и шесть учащихся Абагинской школы. В результате ДТП один ребенок с различными травмами госпитализирован в хирургическое отделение Чурапчинской больницы.

Как показал осмотр места происшествия, автомашина не была оборудована специальными опознавательными знаками и надписями, на трех сидениях в салоне отсутствовали ремни безопасности.

Обстоятельства ДТП изучают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.