В Якутии тушат пожар в котельной, которая отапливает 33 жилых дома

СЕГОДНЯ 06:39 2018-11-20T06:40:29+03:00

По предварительной информации, основное оборудование теплового узла не пострадало

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В Нюрбе тушат пожар в котельной, которая отапливает 33 жилых дома и пять социально-значимых объектов. Возгорание на крыше здания локализовано.

Насосное оборудование котельной «Медгородок», к которой подключены пять социально-значимых объектов и 33 жилых дома, остановлено.

По предварительной информации, основное оборудование теплового узла не пострадало.

Работа котельной будет возобновлена после ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ республики.