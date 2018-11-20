2018-11-20T06:40:29+03:00
Происшествия

В Якутии тушат пожар в котельной, которая отапливает 33 жилых дома

По предварительной информации, основное оборудование теплового узла не пострадало
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Возгорание на крыше здания локализовано.Возгорание на крыше здания локализовано.
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В Нюрбе тушат пожар в котельной, которая отапливает 33 жилых дома и пять социально-значимых объектов. Возгорание на крыше здания локализовано.

Насосное оборудование котельной «Медгородок», к которой подключены пять социально-значимых объектов и 33 жилых дома, остановлено.

По предварительной информации, основное оборудование теплового узла не пострадало.

Работа котельной будет возобновлена после ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ республики.

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