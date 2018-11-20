Автозимник Хатассы — Павловск откроют 26 ноября
Сроки открытия ледовой переправы были скорректированы из-за неокрепшего льда
Движение автомобилей по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось открыть 21 ноября.
Изменить размер текста:
Открытие автозимника Хатассы — Павловск перенесено на 26 ноября. Свои коррективы в планы дорожников внесла погода.
Ранее открыть движение автомобилей массой менее трех тонн по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось 21 ноября.
Сроки открытия ледовой переправы были скорректированы, так как лед на реке еще не окреп.
До официального открытия автозимника сотрудники ГИМС и МЧС Якутии проводят патрулирование на участке Хатассы - Павловск.