Автозимник Хатассы — Павловск откроют 26 ноября

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-20T06:26:52+03:00

Движение автомобилей по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось открыть 21 ноября.

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Открытие автозимника Хатассы — Павловск перенесено на 26 ноября. Свои коррективы в планы дорожников внесла погода.

Ранее открыть движение автомобилей массой менее трех тонн по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось 21 ноября.

Сроки открытия ледовой переправы были скорректированы, так как лед на реке еще не окреп.

До официального открытия автозимника сотрудники ГИМС и МЧС Якутии проводят патрулирование на участке Хатассы - Павловск.