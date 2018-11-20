2018-11-20T06:26:52+03:00
Авто

Автозимник Хатассы — Павловск откроют 26 ноября

Сроки открытия ледовой переправы были скорректированы из-за неокрепшего льда
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Движение автомобилей по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось открыть 21 ноября.Движение автомобилей по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось открыть 21 ноября.
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Открытие автозимника ХатассыПавловск перенесено на 26 ноября. Свои коррективы в планы дорожников внесла погода.

Ранее открыть движение автомобилей массой менее трех тонн по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планировалось 21 ноября.

Сроки открытия ледовой переправы были скорректированы, так как лед на реке еще не окреп.

До официального открытия автозимника сотрудники ГИМС и МЧС Якутии проводят патрулирование на участке Хатассы - Павловск.

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