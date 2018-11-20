В Якутск прибыли первые участники чемпионата мира по мас-рестлингу

СЕГОДНЯ 05:45 2018-11-20T05:45:51+03:00

В составе сборной Казахстана – шесть опытных спортсменов

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20 ноября в Якутск прибыла команда Казахстана. На третьем чемпионате мира по мас-рестлингу эту страну будут представлять шесть атлетов.

В составе сборной Казахстана – опытные спортсмены, победители чемпионата республики и международного турнира «Игры кочевников». В женском турнире выступят Касшган Акбота (55 кг), Акылбек Алтын (65 кг) и Дарья Нестерова (85 кг), в мужском – Медет Есбулаев (60 кг), Шамет Темерлан (70 кг) и Александр Краснов (125 кг).

Чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором примут участие сильнейшие спортсмены из 40 стран мира, пройдет Якутске 24-25 ноября.