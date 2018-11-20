Якутские предприниматели вновь стали жертвами хакерской атаки

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-20T05:26:41+03:00

Хакеры получили удаленный доступ к рабочему компьютеру предприятия, подключенному к сети интернет.

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Якутские предприниматели вновь стали жертвами хакеров. После взлома программного обеспечения со счета одной из фирм изчезли 1,5 млн рублей.

Жертвой взлома стало одно из обществ с ограниченной ответственностью Якутска. Как выяснилось, хакеры получили удаленный доступ к рабочему компьютеру предприятия, подключенному к сети интернет.

С помощью установленной на нем программы для совершения банковских операций взломщики перевели 1,5 млн рублей на счет индивидуального предпринимателя за несуществующий договор.

Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.

Ранее сообщалось, что жертвой хакеров стал один из якутских банков. Злоумышленники взломали компьютерную сеть, установили вредоносные программы и с их помощью похитили из сети банкоматов учреждения 20,6 млн рублей.