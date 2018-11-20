Авиакомпания «Якутия» будет выполнять субсидированные рейсы по восьми новым маршрутам

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-20T04:52:52+03:00

Льготные авиаперевозки в центральную часть России теперь доступны в любое время года.

Пять из них – с вылетом из столицы республики

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В рам­ках программы субсидирования авиаперевозок авиакомпания «Якутия» будет выполнять полеты по 19 направлениям, включая восемь новых маршрутов. Пять из них – с вылетом из столицы республики.

Теперь жители Якутска смогут улететь в Благовещенск, Иркутск, Магадан, Хабаровск и Южно-Сахалинск по специальным льготным тарифам – от 1500 до 2500 рублей в одну сторону.

Также в число субсидированных маршрутов авиакомпании вошли рейсы Хабаровск - Южно-Сахалинск, Владивосток – Магадан и Иркутск – Олекминск.

Студенты, школьники, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России в любое время года. При этом количество льготных билетов, купленных одним гражданином, не ограничивается.

В 2017 году авиакомпания «Якутия» выполнила программу субсидирования авиаперевозок по 14 направлениям. Субсидированными тарифами воспользовались 59 486 человек.