Следователи изучают обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Якутии
Причина пожаров устанавливается
В Вилюйске огонь уничтожил двухэтажное здание службы занятости площадью 464 квадратных метра.
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Следователи изучают обстоятельства пожаров, произошедших 18 ноября в Вилюйске и селе Сунтар, жертвами которых стали два человека.
В Вилюйске огнем было уничтожено двухэтажное деревянное здание местной службы занятости площадью 464 квадратных метра. Погиб мужчина, который работал охранником здания.
В этот же день сгорел 4-квартирный жилой дом на улице Хадьага в селе Сунтар площадью 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп женщины 1984 года рождения.
Причина пожаров устанавливается.
По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.