2018-11-19T09:07:29+03:00
Происшествия

Следователи изучают обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Якутии

Причина пожаров устанавливается
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В Вилюйске огонь уничтожил двухэтажное здание службы занятости площадью 464 квадратных метра.В Вилюйске огонь уничтожил двухэтажное здание службы занятости площадью 464 квадратных метра.
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Следователи изучают обстоятельства пожаров, произошедших 18 ноября в Вилюйске и селе Сунтар, жертвами которых стали два человека.

В Вилюйске огнем было уничтожено двухэтажное деревянное здание местной службы занятости площадью 464 квадратных метра. Погиб мужчина, который работал охранником здания.

В этот же день сгорел 4-квартирный жилой дом на улице Хадьага в селе Сунтар площадью 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп женщины 1984 года рождения.

Причина пожаров устанавливается.

По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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