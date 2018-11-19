В 2019 году в Якутске будет выкуплено пять помещений под школы
В 2019 году финансирование муниципальной программы развития образования Якутска увеличится на 622 млн рублей. Об этом глава города Сардана Авксентьева заявила на встрече с руководителями муниципальных образовательных учреждений.
Также в будущем году город выкупит три объекта под ясли и пять помещений под школы. На эти цели предусмотрено софинансирование из республиканского бюджета.
Как подчеркнула Сардана Авксентьева, муниципальная программа образования является ключевой в бюджете Якутска и формирует основную долю его расходной части.
Во исполнение указа главы о социально-экономическом развитии Якутии до 2024 года, по всей республике должны быть созданы не менее 20 тысяч новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях.
На встрече педагогической общественности представили новых руководителей. Заведующей детского сада №40 «Солнышко» назначена Арина Сергеева, директором школы №2 стал Василий Владимиров, коллектив городской национальной гимназии возглавила Валентина Пермякова.