В Мирнинском районе Якутии столкнулись микроавтобус и грузовик. Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-19T08:34:21+03:00

В момент ДТП оба водителя были трезвы

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В Мирнинском районе Якутии столкнулись междугороднее такси и грузовик, пострадали четыре человека. ДТП произошло днем 17 ноября на 87 км автодороги «Анабар».

Виновником аварии стал 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Съезжая с моста, он выехал на «встречку» и врезался в грузовик Scania, водителя которого остановился перед мостом во встречном направлении.

В салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров, четверо из них госпитализированы в Мирнинскую больницу с множественными травмами. Еще троим медицинская помощь была оказана на месте.

Оба водителя были трезвы.

По факту ДТП проводится проверка.