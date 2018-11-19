«Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет»: в Якутии пройдет День правовой помощи детям
Якутян ждут на бесплатные юридические консультации, тренинги и дни открытых дверей
Дети - наиболее уязвимая и социально незащищенная категория граждан.
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20 ноября в Якутии пройдут мероприятия в рамках ежегодной всероссийской акции – Дня правовой помощи детям.
Дети - наиболее уязвимая и социально незащищенная категория граждан. Защита прав детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - один из приоритетов государственной политики России.
В рамках акции пройдут бесплатные юридические консультации, тренинги, дни открытых дверей по вопросам защиты прав ребенка, опеки, попечительства, детско-родительских отношений и другие мероприятия.
С подробным планом мероприятий Дня правовой помощи детям можно ознакомиться здесь.