2018-11-19T06:39:04+03:00
Общество

Ледовую переправу Хатассы — Павловск откроют 21 ноября

До официального открытия ледовой переправы участок патрулируют спасатели
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Автозимник ХатассыПавловск откроют 21 ноября. Примерный график открытия ледовых переправ опубликовал Минтранс республики.

Открыть движение автомобилей массой менее трех тонн по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планируется 21 ноября, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря.

До официального открытия автозимника сотрудники ГИМС и МЧС Якутии проводят патрулирование на участке Хатассы - Павловск.

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