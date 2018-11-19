Ледовую переправу Хатассы — Павловск откроют 21 ноября
До официального открытия ледовой переправы участок патрулируют спасатели
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Автозимник Хатассы — Павловск откроют 21 ноября. Примерный график открытия ледовых переправ опубликовал Минтранс республики.
Открыть движение автомобилей массой менее трех тонн по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планируется 21 ноября, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря.
До официального открытия автозимника сотрудники ГИМС и МЧС Якутии проводят патрулирование на участке Хатассы - Павловск.