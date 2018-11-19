В Якутске пройдет IТ-марафон «Hack-the-ICE»

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-19T06:17:27+03:00

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С 30 ноября по 2 декабря в Якутске пройдет научно-техническая конференция «Изменение климата — инновации для устойчивого развития арктических территорий». В рамках мероприятия состоится марафон разработчиков IТ-проектов «Hack-the-ICE».

Цель хакатона – популяризация информационных технологий и формирование новых команд разработчиков в сфере IТ. В течение двух дней участники будут генерировать проекты по таким направлениям как «Климат» («Artic – Mars on Earth») и «Расстояние» («Arctic – innovation infrastructure»), а также выполнят задание от «Якутскэнерго» («Arctic – energy for people»).

Главным приглашенным лектором и экспертом конференции станет профессор Массачусетского технологического института (MIT) Скотт Стерн. Участники саммита обсудят актуальные вопросы изменения климата и внедрения инновационных технологий в условиях Арктики.

Организаторы «Hack-the-ICE» — министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, Технопарк «Якутия» и Ассоциация развития IТ-отрасли республики.