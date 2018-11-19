Якутский онкодиспансер обрел новый «дом»
Якутский онкологический диспансер переехал в здание роддома городской клинической больницы. На пяти этажах разместятся поликлиника, стационар, отделение реанимации и операционные залы.
Стационар на 130 коек займет три этажа. На первом этаже разместилась поликлиника. Пятый этаж отдали под отделение реанимации и операционные залы.
В здании бывшего городского роддома онкология будет располагаться до 2021 года.
К этому времени планируется завершить вторую очередь строительства онкодиспансера.
Стоимость работ составит около 5 млрд рублей.
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