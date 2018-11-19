2018-11-19T05:53:24+03:00
Общество

Якутский онкодиспансер обрел новый «дом»

В здании бывшего городского роддома онкология будет располагаться до 2021 года
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Якутский онкологический диспансер переехал в здание роддома городской клинической больницы. На пяти этажах разместятся поликлиника, стационар, отделение реанимации и операционные залы.

Стационар на 130 коек займет три этажа. На первом этаже разместилась поликлиника. Пятый этаж отдали под отделение реанимации и операционные залы.

В здании бывшего городского роддома онкология будет располагаться до 2021 года.

К этому времени планируется завершить вторую очередь строительства онкодиспансера.

Стоимость работ составит около 5 млрд рублей.

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