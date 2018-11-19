Якутский борец вольного стиля стал бронзовым призером чемпионата мира

СЕГОДНЯ 05:25 2018-11-19T05:26:04+03:00

Якутянин выступал за сборную Румынии в весовой категории 61 килограмм.

В схватке за третье место Николай Охлопков одолел спортсмена из Кыргызстана

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Николай Охлопков занял третье место на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе, который проходил в Бухаресте. Якутянин выступал за сборную Румынии в весовой категории 61 килограмм.

В схватке за бронзовую награду уроженец Сунтарского улуса одержал убедительную победу над спортсменом из Кыргызстана Улукбеком Жолдосбековым - 10:4.

В третьем круге Николай Охлопков уступил фавориту чемпионата, россиянину Магомедрасулу Идрисову, который в итоге стал победителем соревнований в этой весовой категории.