Якутский борец вольного стиля стал бронзовым призером чемпионата мира
В схватке за третье место Николай Охлопков одолел спортсмена из Кыргызстана
Якутянин выступал за сборную Румынии в весовой категории 61 килограмм.
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Николай Охлопков занял третье место на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе, который проходил в Бухаресте. Якутянин выступал за сборную Румынии в весовой категории 61 килограмм.
В схватке за бронзовую награду уроженец Сунтарского улуса одержал убедительную победу над спортсменом из Кыргызстана Улукбеком Жолдосбековым - 10:4.
В третьем круге Николай Охлопков уступил фавориту чемпионата, россиянину Магомедрасулу Идрисову, который в итоге стал победителем соревнований в этой весовой категории.