2018-11-18T10:42:37+03:00
Происшествия

Все живы: спасательная операция в Булунском районе завершена

Состояние пострадавших удовлетворительное
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--Фото: ЯСИА
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Все восемь оленеводов, дрейфовавших на льдине в море Лаптевых, спасены. Спасатели эвакуировали их на вертолете Ми-8.

Увидев приближающийся борт, оленеводы зажгли сигнальные огни.

Сейчас они направляются сейчас в село Казачье Усть-Янского района.

Напомним, 17 ноября с острова Большой Ляховский откололась льдина. В тот момент на ней находились восемь работников сельскохозяйственного кооператива общины «Муштука», которые отправились на рыбалку.

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