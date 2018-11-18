Все живы: спасательная операция в Булунском районе завершена
Состояние пострадавших удовлетворительное
-Фото: ЯСИА
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Все восемь оленеводов, дрейфовавших на льдине в море Лаптевых, спасены. Спасатели эвакуировали их на вертолете Ми-8.
Увидев приближающийся борт, оленеводы зажгли сигнальные огни.
Сейчас они направляются сейчас в село Казачье Усть-Янского района.
Напомним, 17 ноября с острова Большой Ляховский откололась льдина. В тот момент на ней находились восемь работников сельскохозяйственного кооператива общины «Муштука», которые отправились на рыбалку.