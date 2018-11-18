2018-11-18T06:26:43+03:00
Общество

В Якутии поддержат лучшие социальные проекты

Заявки на конкурс принимаются до 23 ноября
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Лучшие проекты в области социального предпринимательства получат поддержку Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

Участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект» могут принять работающие в Якутии компании, индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации.

Заявки на конкурс принимаются до 23 ноября 2018 года.

Подробная информация - на официальном сайте конкурса.

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