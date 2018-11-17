В Якутии ищут людей, которых унесло в море на льдине

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-17T12:41:35+03:00

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В Булунском районе Якутии 8 человек унесло в море на льдине. Инцидент произошел 17 ноября на острове Большой Ляховский.

Льдину, на которой в тот момент находилось 8 рыбаков, оторвало и отнесло в море.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все они работают в сельскохозяйственном кооперативе "Мултук", который занимается разведением оленей на острове Большой Ляховский.

Пострадавшим удалось связаться по спутниковому телефону с главой общины "Мултук", сообщить о произошедшем и передать свои координаты.

Поисково-спасательные работы организованы силами Министерства обороны и спасателей Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.