С начала года в Якутске ликвидированы 122 несанкционированных свалки
В числе прочего коммунальщики вывезли 413 бесхозяйных автомобильных кузовов
Стоимость выполненных работ составила 4 млн 679 тысяч рублей.
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С начала года в Якутске убрано 122 несанкционированных свалки общим объемом около 11,8 тысяч кубометров. В числе прочего коммунальщики столицы вывезли 413 бесхозяйных автомобильных кузовов.
Стоимость выполненных работ составила 4 млн 679 тысяч рублей.
Реестр несанкционированных свалок на территории столицы составляется ежегодно. В 2018 году в него вошли 152 объекта.