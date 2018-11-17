С начала года в Якутске ликвидированы 122 несанкционированных свалки

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-17T07:48:19+03:00

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С начала года в Якутске убрано 122 несанкционированных свалки общим объемом около 11,8 тысяч кубометров. В числе прочего коммунальщики столицы вывезли 413 бесхозяйных автомобильных кузовов.

Стоимость выполненных работ составила 4 млн 679 тысяч рублей.

Реестр несанкционированных свалок на территории столицы составляется ежегодно. В 2018 году в него вошли 152 объекта.