Российская премьера фильма «Ёлки Последние» пройдет в Якутске 11 декабря

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-17T07:35:32+03:00

Изменить размер текста: A A

11 декабря в кинотеатре «Лена» состоится премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Ёлки Последние». Якутск станет первым из российских городов, где покажут картину.

По сюжету последней части популярной кинокомедии якутский актёр Женя, персонаж Сергея Светлакова, решает вернуться в Якутск. «Братан, извини, что тянул до последнего. Ты же знаешь, если что, я говорю прямо сразу. В общем… Я переезжаю обратно в Якутию», – огорошивает он своего друга, московского бизнесмена Бориса (Иван Ургант).

В рамках премьерного показа якутяне смогут встретиться с актерами картины Евгением Егоровым и Екатериной Агеевой, сообщает ЯСИА.