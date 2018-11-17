2018-11-17T04:39:45+03:00
Общество

В голосовании за имя аэропорта Якутск лидирует Платон Ойунский

Голосование продлится до 30 ноября
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Победители конкурса «Великие имена России» будут объявлены 5 декабря.Победители конкурса «Великие имена России» будут объявлены 5 декабря.
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Якутяне продолжают активно голосовать за выбор имени аэропорта столицы республики. Со своими предпочтениями определились уже 22326 человек.

В списке из четырёх претендентов со значительным отрывом лидирует Платон Ойунский – за него отдали голоса 15318 человек.

На втором месте – Валерий Кузьмин, за которого отдано 4422 голоса.

Почти сравнялись Петр Бекетов и Михаил Николаев: за первого проголосовали 1378 якутян, за второго - 1208.

Надо отметить, что на сегодняшний день Якутск – один из самых активных участников конкурса. По количеству проголосовавших он занимает четвертое место из 47 участников.

Финальное голосование по принципу «один аэропорт – один голос – одно имя» продлится до 30 ноября на сайте ВеликиеИмена.рф, в соцсетях и по телефону «горячей линии»: 8-800-707-93-17.

Победители конкурса «Великие имена России» будут объявлены 5 декабря.

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