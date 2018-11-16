Проекты реконструкции 15 аэропортов Якутии одобрены Госэкспертизой

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-16T11:33:36+03:00

В текущем году проведена реконструкция инфраструктуры аэропортов «Якутск», «Саккырыр», «Среднеколымск» и «Тикси»

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Росавиация получила положительную госэкспертизу на проекты реконструкции 33 российских аэропортов, в том числе 15 аэропортов в Якутии.

Ведомство одобрило проекты реконструкции аэропортов «Жиганск» «Чокурдах», «Нюрба», «Сангар», «Среднеколымск», «Депутатский», «Черский», «Олекминск», «Хандыга», «Белая Гора», «Верхневилюйск», «Вилюйск», «Саккырыр», «Тикси» и «Нерюнгри».

Надо отметить, что в 2018 году бюджетные средства на реконструкцию аэродромной инфраструктуры получили аэропорты «Якутск», «Саккырыр», «Среднеколымск» и «Тикси».