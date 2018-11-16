В одном из округов Якутска выявлены семь круглосуточно торгующих алкоголем пунктов общепита

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-16T08:07:23+03:00

Из десяти заведений всего одно соответствовало ГОСТу 30389-2013 «Предприятия общественного питания».

Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру

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В Сайсарском округе Якутска выявлены семь круглосуточно торгующих алкоголем пунктов общепита. Таковы результаты совместного рейда управы округа, городской административной комиссии и ряда контролирующих структур.

В ходе рейда комиссия посетила десять кафе и баров. Лишь одно заведение соответствовало ГОСТу 30389-2013 «Предприятия общественного питания». Два бара на момент рейда были закрыты. Все остальные подпадают под категорию «лже-кафе».

Информация о выявленных нарушениях направлена в городскую прокуратуру и главе Якутска Сардане Авксентьевой.

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