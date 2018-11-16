К Эльгинскому месторождению угля проложат новую железную дорогу
Проект строительства новой железной дороги до Эльгинского угольного месторождения получил положительное заключение Госэкспертизы России. Подъездной путь пройдет по Амурской области и Якутии.
Участок железной дороги длиной 334,448 км соединит разъезд Улак со строящейся грузовой станцией Эльга, где будет производиться погрузка угольного концентрата и формирование маршрутов.
На трассе построят 23 моста длиной более ста метров, 34 средних моста и 17 малых. Предусмотрена также прокладка подъездных автодорог к крупным объектам строящейся железнодорожной линии.
Планируется, что в первый год эксплуатации дороги объем грузоперевозок достигнет 1 млн тонн, во второй – 6,9 млн тонн. Расчетный период эксплуатации нового подъездного пути - пятьдесят лет.
Финансировать строительство будет компания «Эльгауголь».
Эльгинское месторождение в юго-восточной части Якутии — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн.