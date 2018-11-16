2018-11-16T07:40:34+03:00
Общество

К Эльгинскому месторождению угля проложат новую железную дорогу

Подъездной путь длиной 334,448 км пройдет по Амурской области и Якутии
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Расчетный период эксплуатации нового подъездного пути - пятьдесят лет.Расчетный период эксплуатации нового подъездного пути - пятьдесят лет.
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Проект строительства новой железной дороги до Эльгинского угольного месторождения получил положительное заключение Госэкспертизы России. Подъездной путь пройдет по Амурской области и Якутии.

Участок железной дороги длиной 334,448 км соединит разъезд Улак со строящейся грузовой станцией Эльга, где будет производиться погрузка угольного концентрата и формирование маршрутов.

На трассе построят 23 моста длиной более ста метров, 34 средних моста и 17 малых. Предусмотрена также прокладка подъездных автодорог к крупным объектам строящейся железнодорожной линии.

Планируется, что в первый год эксплуатации дороги объем грузоперевозок достигнет 1 млн тонн, во второй – 6,9 млн тонн. Расчетный период эксплуатации нового подъездного пути - пятьдесят лет.

Финансировать строительство будет компания «Эльгауголь».

Эльгинское месторождение в юго-восточной части Якутии — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн.

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