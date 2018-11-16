2018-11-16T06:51:02+03:00
Общество

В деле о банкротстве Якутской топливно-энергетической компании появились новые фигуранты

Общая сумма исковых требований превысила миллиард рублей
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Судебное заседание назначено на 9 января 2019 года.Судебное заседание назначено на 9 января 2019 года.
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В деле о банкротстве Якутской топливно-энергетической компании появилось два новых фигуранта. Заявления о вступлении в дело подали Якутский филиал Россельхозбанка и предприниматель Павел Залин.

Сумма исковых требований, заявленных банком, превышает 998,1 млн рублей. ИП Залин заявил о непогашенной задолженности Якутской топливно-энергетической компании в размере более 3 млн рублей. Ранее Арбитражный суд республики обязал ЯТЭК выплатить более 7 млн рублей компании «Кинг 95».

Таким образом, общая сумма исковых требований к Якутской топливно-энергетической компании превысила миллиард рублей.

Подробно ознакомиться с ходом рассмотрения дела о банкротстве можно в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание назначено на 9 января 2019 года.

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