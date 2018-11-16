Туристический кластер «Северная мозаика» может стать частью ТОР «Кангалассы»

СЕГОДНЯ 06:20 2018-11-16T06:20:01+03:00

В 2018 году в составе кластера был открыт крупнейший на Дальнем Востоке веревочный парк. Фото: ЯСИА

Это позволит привлечь в проект новых инвесторов

Изменить размер текста: A A

Туристический кластер «Северная мозаика» может быть включен в состав территории опережающего развития «Кангалассы». Это позволит создать дополнительные стимулы для расширения кластера и привлечет инвесторов.

Туркластер «Северная мозаика» создается в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России».

- Мы видим «Северную мозаику» круглогодичным туристическим комплексом, планируем развивать на его базе событийный, экстремальный, гастрономический и этнографический туризм, а также доступный семейный отдых, — отметила замминистра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Гаргач.

В 2018 году в составе кластера был открыт крупнейший на Дальнем Востоке веревочный парк, который пользуется популярностью у жителей и гостей республики.

Создание ТОР «Кангалассы» началось в 2015 году. В индустриальном парке на территории одноименного поселка планируется создать промышленный комплекс по производству продукции для строительства и жилищно-коммунального хозяйства.