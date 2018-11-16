Победитель «Битвы блогеров» передал выигранную квартиру диализным пациентам
Победитель «Битвы блогеров» Гаврил Чемоханов передал выигранную квартиру региональной общественной организации «Пациенты гемодиализа».
Однокомнатная квартира-студия, ставшая главным призом проекта, находится в жилом комплексе 17 квартала на улице Якутская.
Председатель региональной общественной организации «Пациенты гемодиализа» Дмитрий Стручков поблагодарил организаторов и победителя конкурса за помощь.
После оформления необходимых документов квартира будет продана, а вырученные средства направят на строительство социального центра для людей, нуждающихся в гемодиализе. С каждым годом таких пациентов в республике становится все больше.
В помещении центра планируется организовать общежитие для тех, кто приезжает на диализ из районов. Также будут работать психологи, проводиться семинары и лекции.
«Без должного внимания властей проблему не решить», - отмечают общественники, которые намерены встретиться и обсудить нужды диализников с главой Якутии Айсеном Николаевым.