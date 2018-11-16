Назначен первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутия

СЕГОДНЯ 04:13 2018-11-16T04:13:18+03:00

Вячеслав Емельянов сменил на этом посту Николая Дураева

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Указом главы Якутии Айсена Николаева первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики назначен Вячеслав Емельянов.

Его предшественник Николай Дураев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее Вячеслав Емельянов руководил департаментом энергетики и энергоресурсосбережения министерства ЖКХ республики.