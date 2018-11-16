Назначен первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутия
Вячеслав Емельянов сменил на этом посту Николая Дураева
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Указом главы Якутии Айсена Николаева первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики назначен Вячеслав Емельянов.
Его предшественник Николай Дураев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее Вячеслав Емельянов руководил департаментом энергетики и энергоресурсосбережения министерства ЖКХ республики.