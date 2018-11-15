2018-11-15T11:11:01+03:00
Общество

Якутия ужесточит контроль за ввозом свинины из других регионов страны

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Правительство рекомендует жителям Якутии воздержаться от покупки свинины из других регионов страны.Правительство рекомендует жителям Якутии воздержаться от покупки свинины из других регионов страны.
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Контроль завоза в республику свинины из других регионов страны будет ужесточен. Такое решение было принято по итогам заседания противоэпизоотической комиссии при правительстве Якутии.

Причиной жестких мер стала африканская чума свиней – с начала года в разных регионах России зарегистрировано 108 вспышек этой болезни.

В связи с этим контроль ввоза свинины в республику по железной дороге, автотранспортном и в аэропортах будет ужесточен.

Правительство рекомендует жителям Якутии воздержаться от покупки свинины из других регионов страны.

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