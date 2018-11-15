Якутия ужесточит контроль за ввозом свинины из других регионов страны
Правительство рекомендует жителям Якутии воздержаться от покупки свинины из других регионов страны.
Изменить размер текста:
Контроль завоза в республику свинины из других регионов страны будет ужесточен. Такое решение было принято по итогам заседания противоэпизоотической комиссии при правительстве Якутии.
Причиной жестких мер стала африканская чума свиней – с начала года в разных регионах России зарегистрировано 108 вспышек этой болезни.
В связи с этим контроль ввоза свинины в республику по железной дороге, автотранспортном и в аэропортах будет ужесточен.
Правительство рекомендует жителям Якутии воздержаться от покупки свинины из других регионов страны.