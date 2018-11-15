2018-11-15T10:18:56+03:00
Звезды

Якутский фильм «Бог Дьесегей» стал победителем кинофестиваля в Чили

Съемки ленты о боге-покровителе народа саха прошли во время Ысыаха Тумаады в 2013 году
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Съемки ленты о боге-покровителе народа саха прошли во время Ысыаха Тумаады в 2013 году.Съемки ленты о боге-покровителе народа саха прошли во время Ысыаха Тумаады в 2013 году.
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Фильм «Бог Дьесегей» режиссера Сергея Потапова стал победителем кинофестиваля Arica Nativa в Чили. Об очередной победе якутских кинематографистов стало известно этой ночью.

На Чилийский кинофестиваль ленту отправила дистрибьюторская компания «Антипод».

Съемки ленты о боге-покровителе народа саха прошли во время Ысыаха Тумаады в 2013 году и заняли два дня. Почти два года длился постпродакшн и озвучка, над которой работал Иннокентий Сивцев.

В полудокументальном черно-белом фильме только два героя, которых сыграли актер Саха театра Павел Ченянов и непрофессиональная актриса Аля Поисеева. Все остальные в кадре - реальные люди, участники Ысыаха Туймаады.

После Берлинского кинофестиваля ленту показали во Франции, Англии, Канаде и Корее.

Как рассказала ЯСИА продюсер картины Жанна Доари, когда фильм показали в Корее, все подумали, что Ысыах - это постановочное мероприятие. Особенно удивила сцена с пожилыми участницами праздника – в Корее их приняли за настоящих актрис.

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