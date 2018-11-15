Глава Якутска отказалась от балетной постановки за 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-15T09:45:53+03:00

Деньги будут направлены Окружному центру народного творчества, Центральной библиотечной системе, двум детским школам искусств в Якутске и одной в Табаге

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Глава Якутска Сардана Авксентьева приняла решение отказаться от показа в столице республики балета «Корсар». Организовать показ балета "Корсар" за 1,5 млн рублей намеревалось городское Агентство культуры и художественного образования.

Об этом решении Сардана Авксентьева сообщила в своем Instagram.

«Признаюсь, я с большим уважением отношусь к творчеству Шарля Адольфа Адана и к классическому балету в целом. Однако у сферы культуры и художественного образования города, за нормальное функционирование и развитие которой в том числе отвечает указанное агентство, есть немало других животрепещущих вопросов, которые требуют внимания и ресурсов, в том числе финансовых», — отметила мэр.

Сэкономленные таким образом 1,5 млн рублей будут направлены на обновление материальной базы Окружного центра народного творчества, Центральной библиотечной системы, двух детских школ искусств в Якутске и одной в Табаге.