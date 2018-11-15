В Якутске обнаружили сразу три фальшивые пятитысячные купюры за день

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-15T08:29:49+03:00

Две поддельные банкноты обнаружили в магазинах и одну - в банке

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В столице республики обнаружили сразу три поддельные пятитысячные купюры за день.

Одну из фальшивок выявили в отделе кассовых операций одного из банков Якутска. В тот же еще две поддельные пятитысячные банкноты были обнаружены в двух магазинах Жатая.

Купюры изъяты и направлены на экспертизу. Проводится процессуальная проверка.