В Якутске обнаружили сразу три фальшивые пятитысячные купюры за день
Две поддельные банкноты обнаружили в магазинах и одну - в банке
Купюры изъяты и направлены на экспертизу.
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В столице республики обнаружили сразу три поддельные пятитысячные купюры за день.
Одну из фальшивок выявили в отделе кассовых операций одного из банков Якутска. В тот же еще две поддельные пятитысячные банкноты были обнаружены в двух магазинах Жатая.
Купюры изъяты и направлены на экспертизу. Проводится процессуальная проверка.