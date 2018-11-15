Якутские ученые оценят экологическую ситуацию на Вилюе

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-15T08:17:29+03:00

В рамках исследований будет проводиться ежегодный мониторинг состояния здоровья населения. Фото: ЯСИА

Программа исследований рассчитана на пять лет

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Академия наук Якутии разработала программу комплексных исследований экологии Вилюйской группы районов на период с 2019 по 2023 год. В числе прочего документ предусматривает ежегодный мониторинг состояния здоровья населения, проживающего в зоне влияния аварийного сброса вод с дренажных полигонов АЛРОСА.

По словам вице-президента Академии наук Якутии Андрея Матвеева, в ходе исследований ученые уточнят размер ущерба, нанесенного экологии бассейна реки Вилюй, и дадут комплексную оценку экологической ситуации.

Также будут разработаны рекомендации по снижению последствий техногенного воздействия алмазодобывающей промышленности, в том числе отдельный план мероприятий по бассейну реки Вилюй.

- Сейчас программа находится на утверждении у руководства АК «АЛРОСА». При положительном исходе алмазная компания будет финансировать исследования через Фонд будущих поколений. Заказчиком будет выступать министерство образования и науки Якутии, — отметил первый замминистра экологии республики Семен Яковлев.