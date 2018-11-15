В Усть-Янском районе Якутии открыли автозимники
Разрешено движение транспортных средств массой до 5 тонн
Минимальная дистанция между машинами должна составлять не менее 70 метров.
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В Усть-Янском районе республики открыли автозимники Депутатский - Уянди и Казачье - Кресты.
На указанных участках автомобильных дорог «Усть-Куйга - Депутатский - Белая Гора» и «Усть-Куйга - Казачье - Кресты» разрешено движение транспортных средств массой до 5 тонн.
Минимальная дистанция между машинами должна составлять не менее 70 метров.