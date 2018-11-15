2018-11-15T06:43:05+03:00
Авто

В Усть-Янском районе Якутии открыли автозимники

Разрешено движение транспортных средств массой до 5 тонн
Поделиться:
Минимальная дистанция между машинами должна составлять не менее 70 метров.Минимальная дистанция между машинами должна составлять не менее 70 метров.
Изменить размер текста:

В Усть-Янском районе республики открыли автозимники Депутатский - Уянди и Казачье - Кресты.

На указанных участках автомобильных дорог «Усть-Куйга - Депутатский - Белая Гора» и «Усть-Куйга - Казачье - Кресты» разрешено движение транспортных средств массой до 5 тонн.

Минимальная дистанция между машинами должна составлять не менее 70 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24